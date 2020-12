Inter-Napoli, azzurri al lavoro: percorso riabilitativo per un attaccante

Condividi questo articolo

Gennaro Gattuso Napoli

Continua la preparazione in vista di Inter-Napoli, big match in programma domani sera a San Siro. La squadra di Gennaro Gattuso si è allenata questa mattina. Solo percorso riabilitativo per Osimhen.

AL LAVORO – Seduta mattutina per i giocatori alle dipendenze di Gennaro Gattuso, in vista di Inter-Napoli in programma domani a San Siro. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della squadra partenopea, la squadra ha iniziato con una sessione di attivazione in palestra per proseguire poi con il lavoro sul campo con una partitella. Chiusura, infine, con una seduta tecnica. All’allenamento non ha preso parte l’attaccante Osimhen, che sta continuando il percorso riabilitativo per recuperare dall’infortunio.