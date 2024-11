Inter-Napoli, allenamento e partenza: il programma di Conte – Sky

Si avvicina Inter-Napoli e i partenopei sono pronti a scendere sul campo di allenamento a Castel Volturno, prima di prepararsi, poi, per la partenza direzione Milano.

PROGRAMMA – Antonio Conte e i suoi al lavoro per preparare Inter-Napoli di domani, una partita decisamente importante per quanto riguarda la lotta allo scudetto. I giocatori sono attesi tra poco a Castel Volturno per la seduta di allenamento odierna, dove il tecnico prenderà le ultime scelte anche e soprattutto in vista della partenza che, per i partenopei, è prevista attorno alle 17 di questo pomeriggio in direzione Linate. Lo conferma Massimo Ugolini di Sky Sport, che si concentra poi sulla presenza sicura di Romelu Lukaku in attacco – grande ex della partita – e sulle possibili scelte di formazione che vedono soltanto un ballottaggio a centrocampo.

Inter-Napoli, le possibili scelte di Antonio Conte per la sfida di San Siro: un solo ballottaggio

UNICO DUBBIO DI FORMAZIONE – Antonio Conte sa bene di non poter lasciare nulla al caso per una partita come Inter-Napoli di domani e, a tal proposito, è ancora alle prese con una valutazione importante a centrocampo. Lobotka o Gilmour? Lo slovacco, che è anche il titolare designato del ruolo a centrocampo, è da poco tornato a lavorare in gruppo. Per questo il tecnico salentino non sarebbe propenso a lanciarlo già dal primo minuto a San Siro, con lo scozzese quindi ancora in vantaggio proprio in un’ottica di un recupero meno rischioso per lo stesso Lobotka. Si tratta, di fatto, dell’unico dubbio di formazione che Antonio Conte ha alla vigilia di Inter-Conte, mentre le altre scelte sono praticamente già decise.

PROBABILE FORMAZIONE – Quindi, in sintesi, questa è la probabile formazione che Antonio Conte manderà in campo domani sera per Inter-Napoli, sfida in programma a San Siro alle 20.45: (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.