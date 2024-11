Inter-Napoli, Acerbi pronto al rientro? Probabile formazione

Inter-Napoli si giocherà domenica 11 novembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Napoli varrà non solo il primo posto momentaneo nella classifica della Serie A ma avrà anche un sapore speciale per due esponenti di spicco della squadra partenopea. Il tecnico degli azzurri Antonio Conte e l’attaccante Romelu Lukaku sono probabilmente i due volti principali della rinascita del Napoli sperimentata in questo inizio di stagione. L’Inter di Simone Inzaghi è consapevole della forza dei rivali, alimentata dal fatto che questi ultimi stiano disputando solo una parte alla settimana, ma non intende rinunciare a difendere con il massimo del suo impegno lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Inter-Napoli, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Per Inter-Napoli, Inzaghi dovrebbe far rientrare Francesco Acerbi dal primo minuto. Il problema riscontrato nella gara contro la Roma, vinta con il punteggio di 1-0 in Serie A, è ormai alle spalle. Il calciatore italiano è stato risparmiato sia nella sfida contro il Venezia che in quella contro l’Arsenal, per cui i presupposti per un suo impiego dal primo minuto contro i partenopei ci potrebbero essere tutti. Per il resto, vi è da attendere un ritorno alle origini rappresentato dalla ricostituzione della catena di sinistra tutta italiana che ha fatto le fortune dell’Inter. Anche il centrocampo titolare dovrebbe essere nuovamente ricostituito dopo gli acciacchi di Hakan Calhanoglu e i turnover di Inzaghi.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.