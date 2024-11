Inter-Napoli 1-1, Calhanoglu croce e delizia: sorpasso rimandato

Termina sul punteggio di 1-1 Inter-Napoli, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1.

TROPPI SPRECHI – Tante le occasioni al rientro in campo per l’Inter che, come già accaduto anche nelle partite scorse di campionato, sprecano troppo. Al 49′ ripartenza perfetta, Dumfries trova un cross basso perfetto per Lautaro Martinez che, da solo davanti a Meret, sbaglia il controllo e si mangia un gol fatto. Al 52′ altra occasione: sinistro preciso di Dimarco dagli sviluppi di calcio d’angolo e palla che si stampa sul palo prima di uscire. Gara abbastanza tranquilla, poi, fino al 68′ con una terza occasione importante per i nerazzurri, quando Thuram di testa prolunga sulla sinistra per Dimarco che con un gran diagonale trova la parata di Meret a salvare il risultato.

PRIMO ERRORE – L’episodio che può svoltare la gara arriva al 71′, quando Dumfries si infila sulla destra e anticipa Anguissa che lo colpisce alla gamba: calcio di rigore con il solito Calhanoglu che si presenta sul dischetto. Incredibilmente, però, il turco sbaglia: conclusione paerta troppo e sfera che finisce sul palo, con il risultato che resta così sull’1-1. Dopo l’errore cala un po’ fisicamente e psicologicamente la squadra nerazzurra, che fatica a tornare a creare palle gol nitide, anche dopo i cambi di Simone Inzaghi che ruota il tandem di attacco al completo, chiudendo con la coppia Taremi-Arnautovic. Nel recupero occasione clamorosa per il Napoli, con palla di Ngonge che guadagna il fondo e mette in mezzo, Simeone prende il tempo e anticipa de Vrij ma dal dischetto spara alto sopra la traversa. Si chiude così 1-1 il big match di San Siro: distanze invariate in campionato.

INTER-NAPOLI 1-1

McTominay al 23′, Calhanoglu al 43′