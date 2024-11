Inter-Napoli 1-1 al 45′: McTominay apre, ma Calhanoglu sgancia la bomba!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Napoli, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San Siro

SVANTAGGIO – Botta e risposta in questo primo tempo fra Inter e Napoli. La prima occasione della partita ce l’hanno proprio i partenopei, quando al 15′ Kvaratskhelia si libera sulla sinistra e prova un tiro che è però troppo centrale e non impensierisce un attento Sommer. Due minuti dopo è il momento dei padroni di casa, con Pavard che si incunea in area di rigore dalla destra e batte sicuro a rete, ma un intervento pazzesco di Buongiorno gli impedisce di trovare il gol dell’1-0. A sbloccare il risultato, purtroppo, sono gli ospiti: minuto 23, corner battuto basso e forte verso l’area piccola, Rrahmani tocca con il piatto e riesce in una sponda per McTominay che sotto rete anticipa Dumfries e Sommer e ribadisce in rete lo 0-1.

Inter-Napoli, botta e risposta: che siluro di Hakan Calhanoglu!

MISSILE TERRA-ARIA! – Nonostante lo svantaggio, l’Inter fatica a reagire. Poco dopo il gol ci prova Marcus Thuram, steso al limite dell’area da Rrahmani. Sulla punizione che ne consegue, però, Calhanoglu spreca tirando contro la barriera. Poi il pallino del gioco passa nelle mani del Napoli, anche a causa di qualche errore di precisione da parte dei nerazzurri. Pericoloso specialmente Lukaku, che approfitta di un errore di Calhanoglu, ma non riesce a trovare la rete. Al 40′ arriva la prima grande occasione per l’Inter, con Acerbi che riceve palla in area da Barella e batte a rete, grande risposta di piede di Meret a impedire il pareggio. Per il pareggio basta attendere solo tre minuti: al 43′ Calhanoglu raccoglie palla sulla trequarti e lascia partire un siluro terra-aria su cui Meret non può fare nulla: incrocio dei pali e 1-1! Si va così all’intervallo sul pari.

INTER-NAPOLI 1-1

McTominay al 23′, Calhanoglu al 43′