Inter-Napoli 0-0 al 45′: Conte e Gattuso si studiano, poi Padelli salva tutto!

Condividi questo articolo

Inter-Napoli, semifinale d’andata di Coppa Italia, è 0-0 all’intervallo. I nerazzurri sono stati salvati da Padelli all’ultima azione di un primo tempo senza altre grandi occasioni

PRIMO TEMPO – Inter-Napoli si apre con Milan Skriniar subito ammonito per un fallo su Elif Elmas. Primo tiro in porta al 6′, quando Victor Moses entra in area da destra e serve Marcelo Brozovic il cui tiro dal limite è debole e centrale. Gli uomini di Gennaro Gattuso rispondono cinque minuti più tardi con Dries Mertens che calcia alto di prima intenzione un pallone servitogli da José Maria Callejon. Al quarto d’ora ci prova Lautaro Martinez, servito da Skriniar, ma il suo tiro è facilmente parato da David Ospina. Un minuto più tardi pericoloso ancora il Toro, che di testa su cross di Cristiano Biraghi manda fuori. L’argentino si procura poi un calcio di punizione saltando secco Diego Demme, non ammonito tra le proteste di Antonio Conte. Biraghi si incarica della battuta ma il tiro termina a lato. Alla mezz’ora pericoloso Elmas, che scappa via a Moses e mette al centro trovando Biraghi a liberare l’area dopo un intervento a vuoto di Daniele Padelli. Un paio di minuti più tardi ci prova Piotr Zielinski da fuori, ma il suo tiro è largo. Non succede più nulla fino al secondo minuto di recupero, quando in contropiede Mertens serve Zielinski che solo davanti a Padelli viene murato dal secondo portiere nerazzurro. Prima del fischio finale, breve check del VAR per un leggero tocco con il dorso della mano di Stefan de Vrij dopo la parata di Padelli. Non ci sono gli estremi per il rigore. Inter-Napoli è 0-0 all’intervallo.

INTER 0 – 0 NAPOLI

Marcatori: –

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 11 Moses, 23 Barella, 77 Brozovic (C), 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 8 Vecino, 15 Young, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 87 Candreva; 7 Sanchez

Allenatore: A. Conte

Diffidati: Godin e Sensi

Squalificati: –

Indisponibili: 1 Handanovic; 5 Gagliardini; 30 Esposito

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon (C), 14 Mertens, 12 Elmas

A disposizione: 1 Meret, 27 Karnezis; 13 Luperto, 26 Koulibaly; 5 Allan, 68 Lobotka; 9 Llorente, 11 Lozano, 24 Insigne, 21 Politano, 99 Milik

Allenatore: G. Gattuso

Diffidati: Fabian Ruiz

Squalificati: 23 Hysaj

Indisponibili: 2 Malcuit, 31 Ghoulam; 34 Younes, 98 Leandrinho

Note: –

Ammoniti: Skriniar (I) al 3′

Sostituzioni: –

Recupero: 2′