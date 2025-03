Inter-Monza, Thuram riposa! Inzaghi rifà il centrocampo: scelte – CdS

Vigilia di Inter-Monza, partita valida per la ventottesima giornata di campionato. Inzaghi farà riposare Marcus Thuram e rifà nuovamente il centrocampo. Inedito rispetto a Rotterdam.

IL PUNTO – Inzaghi gira e rigira la sua Inter. Dopo la vittoria pesantissima di Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (ora completare l’opera a Milano), la squadra si prepara a Inter-Monza. Ieri allenamento di scarico, tra oggi e domani iniziano veramente le prove anti Monza. La squadra di Alessandro Nesta è ultima in classifica, ma ha un bisogno disperato di punti. Simone Inzaghi, che a Rotterdam ha ribaltato la sua squadra, potrebbe rifare alcuni cambiamenti. In primis per quanto riguarda l’attacco, dove Marcus Thuram è pronto a sedersi in panchina, dopo le fatiche di Napoli e Rotterdam giocate a mezzo servizio. Da capire se riposerà anche Lautaro Martinez. A centrocampo, ci sarà un altro trio.

La probabile formazione di Inter-Monza per Inzaghi

PROBABILE – Nuovo trio rispetto a Rotterdam a centrocampo per Inter-Monza. Dal terzetto Barella-Asllani-Zielinski, si passerà a quello formato da Frattesi-Calhanoglu-Mkhitaryan. Inzaghi ha possibilità di ruotare tutti i suoi uomini della linea mediana. Per quanto riguarda le corsie, tra oggi e domani dovrebbe ritornare ad allenarsi in gruppo Carlos Augusto. Vediamo se giocherà subito o se sarà ancora Alessandro Bastoni ad agire da ala sinistra. Dumfries a destra. Dietro, i favoriti, secondo il Corriere dello Sport, sono Pavard, Acerbi e Bisseck con Martinez tra i pali. La probabile formazione per Inter-Monza.

(3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, Lautaro Martinez