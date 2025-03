Inter-Monza 3-2, il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

Inter-Monza è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A 2024-2025.

L’ABBIAMO VINTA! – Per la prima volta in stagione l’Inter vince una partita dopo essere stata sotto nel punteggio! Ma la rimonta è clamorosa, perché arriva contro il Monza ultimo in classifica che era andato avanti 0-2 al 45′. E con un gol dell’ex (fischiato) Keita Baldé, uno che certo non ha lasciato un grande ricordo e che stava diventando il solito che puniva tornando da avversario. Fondamentale l’1-2 nel recupero di Marko Arnautovic, poi una fame e una rabbia da grande squadra per non accettare il risultato sfavorevole hanno fatto il resto. Hakan Calhanoglu (secondo tempo sontuoso dopo un primo negativo) e un autogol di Georgios Kyriakopoulos fissano il 3-2 che vale il +4 almeno per una notte. Questo il tabellino di Inter-Monza.

INTER-MONZA 3-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard (46′ Bisseck), de Vrij (46′ Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (70′ Zielinski, 73′ Correa), Bastoni; Lautaro Martinez, Arnautovic (70′ M. Thuram).

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Frattesi, Asllani, Aidoo, Cocchi, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Monza (3-5-1-1): Turati; Pedro Pereira, Izzo (87′ Brorsson), D’Ambrosio; Birindelli (86′ Vignato), Castrovilli (67′ Lekovic), Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Dany Mota (66′ Ganvoula); Keita (77′ Caprari).

In panchina: Pizzignacco, Mazza, Urbanksi, Forson, Palacios, Pessina, Petagna, Martins, Le. Colombo.

Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine (Berti – Cipressa; Cosso; VAR Gariglio; A. VAR Meraviglia).

Gol: 32′ Birindelli (M), 44′ Keita (M), 45′ +1 Arnautovic, 64′ Calhanoglu, 77′ aut. Kyriakopoulos.

Ammoniti: Izzo (M), Nesta (M, allenatore).

Recupero: 4′ PT, 5′ ST.