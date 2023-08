Inter-Monza 2-0, il tabellino della partita della 1ª giornata di Serie A

Inter-Monza è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata di Serie A 2023-2024.

BUON DEBUTTO – L’Inter azzecca la prima partita della stagione, vincendo 2-0 in maniera abbastanza facile. Un gol per tempo, entrambi di Lautaro Martinez, per avere la meglio del Monza che l’anno scorso (all’esordio in Serie A) era riuscito a strappare quattro punti su sei. Buone indicazioni da parte sia dei rimasti sia dei nuovi, col ritorno di Marko Arnautovic subito attivo, e una sensazione di superiorità nei confronti dell’avversario abbastanza evidente senza mai rischiare di prendere gol (cosa non successa spesso nelle amichevoli). Tre punti per cominciare al meglio la stagione, dopo un’estate di tante incognite e situazioni non certo piacevoli. Questo il tabellino di Inter-Monza.

INTER-MONZA 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (84′ Bisseck), de Vrij, Bastoni; Dumfries (67′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez (80′ Frattesi), Thuram (67′ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Correa, Asllani, Stabile, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (70′ Pedro Pereira), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini (71′ Machin), Pessina, Kyriakopoulos (86′ V. Carboni); Colpani (61′ Birindelli), Caprari; Maric (60′ Dany Mota).

In panchina: Sorrentino, Gori, F. Carboni, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, S. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Andrea Colombo della sezione di Como (Baccini – Capaldo; Mariani; VAR Nasca; A. VAR Paterna).

Gol: 8′, 76′ Lautaro Martinez.

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Caldirola (M).

Recupero: 3′ PT, 6′ ST.