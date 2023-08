Inter-Monza, slitta il fischio d’inizio? Le ultime da San Siro!

Inter-Monza a rischio slittamento? Il pullman dei brianzoli porta qualche minuto di ritardo a causa di un incidente in autostrada. Di seguito quanto rivelato da Paventi su Sky Sport

TUTTO A POSTO – Inter-Monza è la partita in programma alle 20.45 a San Siro. La notizia è che il fischio d’inizio del match non subirà alcuno slittamento come si era temuto. Il pullman del Monza, infatti, è rimasto bloccato in autostrada per via di un incidente ma il ritardo è minimo e quindi la sfida inizierà regolarmente alle 20.45.