Inter-Monza, rientrare subito fra le prime quattro prima della coppa

Inter-Monza è l’anticipo serale della trentesima giornata di Serie A. Alle ore 20.45 al Meazza obiettivo riprendersi uno dei primi quattro posti, nell’incontro in mezzo alla Champions League.

VIA DI MEZZO – Inter-Monza è fra le due partite di Champions League col Benfica, ma con la testa rivolta alla prossima massima competizione UEFA. Sabato la squadra di Simone Inzaghi è uscita dalle prime quattro, traguardo da raggiungere sì o sì a prescindere da come andrà in Europa. E la vittoria è da ritrovare già da stasera, a quarantuno giorni dall’ultima in Serie A: 2-0 al Lecce il 5 marzo. I bonus sono finiti, le avversarie non aspettano più e la Lazio ieri si è portata addirittura a +10, segno che stia scappando come il Napoli. Di posti da assegnare ce ne sono due, uno se alla Juventus dovesse essere tolta la penalizzazione: bisogna conquistare punti, senza più fermarsi e senza guardare gli errori del passato.

SI CAMBIA – L’Inter che affronta il Monza sarà molto diversa dalla squadra che ha giocato col Benfica. In porta potrebbe toccare a Samir Handanovic, in attacco occhio alla coppia formata da Joaquin Correa e Romelu Lukaku. Con Edin Dzeko che non segna da tre mesi e Lautaro Martinez in fase involutiva Inzaghi potrebbe affidarsi a loro due, che hanno chiuso (e bene) la partita dell’Estadio da Luz quattro giorni fa. L’ottima notizia è il ritorno a disposizione di Hakan Calhanoglu, ovviamente non da titolare: attenzione all’ennesimo rilancio per Roberto Gagliardini. Nel Monza Raffaele Palladino ha tutta la rosa a disposizione fra cui l’ex (in prestito) Stefano Sensi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Monza: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).