Inter-Monza, probabili formazioni 1ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Monza apre la stagione ufficiale in casa nerazzurra e quella delle probabili formazioni in Serie A. Questo il primo vero impegno stagionale dell’Inter di Inzaghi, in programma oggi. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Palladino primo ostacolo per Inzaghi verso il grande sogno Scudetto della seconda stella. Ecco le probabili formazioni di Inter-Monza in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibile: 15 Acerbi.

Altri giocatori: 14 Fabbian, 19 Lazaro, 30 Sebastiano Esposito, 34 Agoumé, 40 Salcedo.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Pochi dubbi sul primo undici iniziale di Inzaghi, che si affida a de Vrij al centro della difesa per sostituire l’infortunato Acerbi. Pronti al debutto in Serie A già dal 1′ Sommer in porta e Thuram in attacco, favoriti sugli “italiani” Audero e Correa. Solo panchina inizialmente per gli ultimi arrivati ad Appiano Gentile: il grande ex di turno Carlos Augusto (con Frattesi e Sensi) e il non più ex nerazzurro Arnautovic. Le scelte di Inzaghi, anche a partita in corso, potrebbero essere condizionate dal calciomercato in uscita… E attenzione anche all’utilizzo di Cuadrado (con il suo nuovo numero di maglia), che parte dalla panchina a San Siro.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Monza

MONZA (3-4-1-2): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina ©, 77 Kyriakopoulos; 28 Colpani; 10 Caprari, 47 Mota Carvalho.

A disposizione: 23 Sorrentino, 66 Gori; 7 Machin, 11 Franco Carboni, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 21 Valentin Carboni, 24 Maric, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Andrea Carboni, 46 Cittadini, 80 S. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino

Squalificato: 4 Izzo.

Indisponibili e/o non convocati: 1 Lamanna; 3 Anastasio, 18 Bettella, 26 Antov, 27 Valoti, 31 Sampirisi.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Pochi dubbi anche per Palladino, che si affida agli ex nerazzurri per provare a mettere in difficoltà l’Inter di Inzaghi: D’Ambrosio al posto dello squalificato Izzo in difesa e Gagliardini a centrocampo si uniscono a Di Gregorio, Caldirola e Caprari. In panchina i fratelli Carboni: Franco è sfavorito rispetto a Kyriakopoulos nel ballottaggio mancino post-Carlos Augusto, Valentin al momento non insidia il titolare Colpani sulla trequarti.