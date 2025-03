Inter-Monza, nella probabile formazione due rilanci e una novità!

Scorrono le lancette verso Inter-Monza. Nella probabile formazione messa a punto da Simone Inzaghi si intravedeno una novità e due ritorni importanti dal primo minuto.

VIGILIA – La squadra di Simone Inzaghi si prepara a tornare in campo, a due giorni e mezzo dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. L’ondata di buon umore dopo la vittoria di Rotterdam aiuterà certamente i nerazzurri ad approcciare nel migliore dei modi a Inter-Monza, mettendo da parte stanchezza e assenze pesanti. Proprio per questi ultimi due fattori, nella probabile formazione di Inzaghi non manca qualche cambio rispetto all’undici partito titolare lo scorso mercoledì. Guardiamo nel dettaglio quali alternanze sceglie di fare l’allenatore piacentino per la sfida della ventottesima giornata di Serie A.

Inter-Monza, la probabile formazione messa a punto da Inzaghi

LE PARTICOLARITÀ – La novità della probabile formazione di Inter-Monza non è Alessandro Bastoni schierato più avanzato, sulla fascia sinistra. Il difensore nerazzurro, infatti, ha già giocato fuori ruolo – fornendo, tra l’altro, un’ottima prestazione – nella sfida di Champions League contro il Feyenoord. Inzaghi lo conferma, ma opta anche per un’altra soluzione alternativa: Joaquin Correa al posto di Lautaro Martinez. L’argentino dovrebbe sostituire il capitano nerazzurro e affiancare Marcus Thuram, attualmente in fase di ripresa dopo l’ultimo infortunio. In Inter-Monza, poi, Inzaghi sceglie di rilanciare due suoi fidati titolarissimi: tornano, infatti, Hakan Calhanoglu e Henrik Mkhitaryan, in panchina dal primo minuto a Rotterdam. Di seguito il punto sulla probabile formazione di Inzaghi a meno di ventiquattro ore dal match di San Siro.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Thuram, Correa.