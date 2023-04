Inter-Monza, la probabile formazione: Inzaghi ne cambia sei! − CdS

Meno uno a Inter-Monza. Inzaghi dovrebbe optare per qualche cambio rispetto all’undici di partenza visto contro il Benfica in Champions League. Sei volti nuovi

PROBABILE − Vigilia di Inter-Monza, gara valida per la trentesima giornata di campionato. Come Raffaele Palladino (vedi articolo), anche Simone Inzaghi è alle prese con l’undici da schierare. Il tecnico piacentino potrebbe cambiare qualche uomo rispetto all’undici di partenza ammirato contro il Benfica in Champions League. A proposito dei lusitani, la sfida di ritorno sarà mercoledì 19. Dunque, le scelte col Monza saranno anche influenzate dal grande match europeo. Sei i volti nuovi pronti a scendere in campo: D’Ambrosio e de Vrij in difesa; Asllani in regia; Gosens a sinistra e l’attacco formato da Lukaku e Correa.

La probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport. (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa