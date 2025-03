Inter-Monza: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Il prossimo sarà il sesto incontro tra Inter e Monza in Serie A, con i nerazzurri che hanno vinto due dei precedenti derby lombardi contro i brianzoli a fronte di due pareggi ed un successo biancorosso. L’unica vittoria ottenuta dal Monza in quattro precedenti a San Siro tra Inter e Milan in Serie A (3P) è arrivata proprio nel primo incontro al Meazza nel torneo tra nerazzurri e brianzoli: 1-0 il 15 aprile 2023, grazie alla rete al 78’ di Luca Caldirola.

Come seguire Inter-Monza IN DIRETTA

Inter-Monza, dove vederla in diretta TV

DAZN 1 (Canale 214 Sky), Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Inter-Monza, dove vederla in diretta LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera), Sky Go e NOW. E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Monza su DAZN e Sky Sport: i telecronisti

Su DAZN telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky Sport telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi con commento tecnico di Massimo Gobbi

Gli indisponibili della partita

Inter: Federico Dimarco, Nicola Zalewski, Matteo Darmian

Monza: Akpa-Akpro, Caldirola, A. Carboni, Ciurria, Gagliardini, Sensi.

L’arbitro della partita

L’arbitro di Inter-Monza, match valevole per la 28ª giornata di Serie A, sarà Luca Zufferli, della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Berti e Cipressa, il quarto ufficiale sarà Cosso, VAR dell’incontro Gariglio, Assistente VAR Meraviglia.

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Inter: NESSUNO

Monza: NESSUNO

Diffidati

Inter: Barella, Bastoni, Mkhitaryan

Monza: Carboni, Kyriakopoulos

Conferenze stampa della vigilia

Inzaghi non ha parlato alla vigilia di Inter-Monza

Nesta: «Inzaghi mi ha stupito quando ha iniziato a fare l’allenatore, l’attaccante fatico a vederlo in questo ruolo. Invece, si è dimostrato un top manager a livello europeo. Gli auguro tutto il meglio, se lo merita ed è un ragazzo in gamba. Ci sono poche cose da sistemare prima di fare le scelte. Rimpianti? Penso che la squadra avrebbe potuto raccogliere di più in alcune partite. Quattro o cinque punti in più il Monza avrebbe potuto ottenerli.». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.