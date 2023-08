Inter-Monza, Palladino schiera subito cinque ex! La probabile formazione

L’Inter fa il suo esordio in campionato contro il Monza a San Siro sabato alle 20:45. Raffaele Palladino schiera subito cinque ex nerazzurri in campo, con un solo dubbio in attacco.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Esordio in campionato per l’Inter, che a San Siro sfida il Monza. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Francesco Acerbi, mentre tra i brianzoli non ci sarà Armando Izzo perché squalificato. L’unico dubbio per Raffaele Palladino riguarda l’attacco, cioè chi tra Dany Mota e Andrea Petagna. Confermato il portiere Michele Di Gregorio e “l’incubo” Luca Caldirola, in gol contro i nerazzurri la scorsa stagione sia nel girone di andata sia nel girone di ritorno. Presente subito anche Roberto Gagliardini, utilizzato in tutto il pre-campionato. Sulla fascia sinistra ci sarà Kyriakopoulos, che quest’anno prende il posto di Carlos Augusto.

Di seguito la probabile formazione del Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Dany Mota.