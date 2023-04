Inter-Monza, Palladino recupera tutti! In formazione anche Sensi

Inter-Monza alle 20.45 vedrà Palladino avere a disposizione tutta la rosa. Fra questi anche il prestito Sensi, che sarà presumibilmente in formazione dall’inizio.

NESSUN ASSENTE – Come spesso accade quando arriva l’Inter le avversarie recuperano tutti i giocatori: è questo il caso anche del Monza, con Raffaele Palladino che non ha assenti. Il principale rientro è quello di Gianluca Caprari, che era squalificato nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese di domenica. Ce la fa Dany Mota, lui reduce da un infortunio, perciò Andrea Petagna ha ancora più concorrenti dopo la panchina nell’ultima giornata (entrando e commettendo il fallo da rigore allo scadere costato il pareggio). Il centravanti ex Atalanta e Milan dovrebbe comunque farcela, dietro di lui Caprari e Stefano Sensi, che dall’Inter è in prestito. L’alternativa è mettere quest’ultimo più basso e alzare uno fra Nicolò Rovella, a segno a Udine, e Matteo Pessina che altrimenti staranno davanti alla difesa.

GLI ALTRI TITOLARI – Come detto per Inter-Monza non ci sono indisponibili negli ospiti, per Palladino c’è quindi l’imbarazzo della scelta in tutti i ruoli. Sulle fasce si va verso la conferma di Patrick Ciurria (all’andata segnò il suo primo gol in Serie A) sulla destra e Carlos Augusto a sinistra (spinta costante e numerosi contributi fra reti e assist). L’ex Luca Caldirola, prodotto del vivaio nerazzurro, dovrebbe vincere il ballottaggio a tre con Valentin Antov e Marlon. Gli altri due in difesa saranno Pablo Marì e Armando Izzo, involontari protagonisti dell’episodio arbitrale discusso dell’andata (vedi moviola). In porta un altro ex ossia Michele Di Gregorio, il cui agente Carlo Alberto Belloni ha parlato in esclusiva a Inter-News.it nel pomeriggio (vedi articolo), nonostante reclami spazio Alessio Cragno. Questa la probabile formazione di Palladino per Inter-Monza: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna.