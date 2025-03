Inter-Monza, in mezzo alla coppa c’è un primato da consolidare

Inter-Monza, stasera alle 20.45, si gioca in mezzo alle due partite di Champions League contro il Feyenoord. Con la necessità di non sprecare troppe energie, ma anche di iniziare a fare l’andatura in Serie A.

STRAPPO DA DARE – Inter-Monza inaugura il weekend di Serie A dedicato a chi è in testa in classifica. Una partita che sarà poi seguita da Napoli-Fiorentina domenica alle 15 e Juventus-Atalanta sempre domenica in posticipo alle 20.45. L’obiettivo è presto detto: fare quanto si deve, ossia conquistare i tre punti, e vedere su quante si sarà guadagnato qualcosa, visto che due delle tre inseguitrici si sfidano fra di loro. Ma prima di pensare agli altri campi, detto che se si vince contano meno, bisogna dettare l’andatura. Quello che non è stato possibile fare a Napoli, dove le forze non c’erano più nella ripresa, e quello che bisognerà fare d’ora in poi. Riuscendo a concordare tutte le competizioni (come ha ricordato a Rotterdam Simone Inzaghi).

Inter-Monza, rotazioni vista Feyenoord (e vista acciacchi)

IN MEZZO – Il fatto che l’Inter affronti il Monza fra una partita e l’altra col Feyenoord porta Inzaghi a cambiare più di qualcosa a livello di formazione. Dovrebbe rifiatare Lautaro Martinez, dando minuti a Marcus Thuram e probabilmente inserendo Joaquin Correa (che in lista UEFA non c’è). Di recuperi ce ne sono pochi, anzi la fascia sinistra resta ancora del tutto coperta con la necessità di adattare Alessandro Bastoni. Bisogna insomma stringere ancora i denti, perché l’emergenza prosegue ed è un qualcosa ormai noto da inizio stagione. Il Monza di Alessandro Nesta, ultimo in classifica e pressoché spacciato, si affiderà a diversi ex. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Monza, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.