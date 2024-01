Inter, da Monza messaggio doppio: a Juventus e Supercoppa Italiana! – CdS

L’Inter vince 1-5 a Monza e manda un netto segnale alle concorrenti. È quanto afferma il Corriere dello Sport, che indica come destinatari la Juventus e le altre squadre partecipanti alla Supercoppa Italiana.

RISPOSTA CHIARA – Dopo due prestazioni non certo eccezionali riecco l’Inter. Roboante, impressionante per come aggredisce la partita e piazza l’uno-due che stende il Monza in neanche un quarto d’ora. E questo, per il Corriere dello Sport, è un messaggio doppio. Il primo va – inevitabilmente – alla Juventus, perché l’Inter non ha solo vinto ma spazzato via dal campo i brianzoli. E ora toccherà ai bianconeri rispondere, martedì sera contro il Sassuolo. Ma lì nel frattempo l’Inter sarà già partita direzione Arabia Saudita, per giocare la Supercoppa Italiana. E anche lì le concorrenti sono avvisate: la squadra di Simone Inzaghi – in queste condizioni va a Riyad da grande favorita per vincere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno