Inter-Monza, le probabili formazioni per la 28ª giornata di Serie A

Inter-Monza si giocherà oggi alle 20:45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A.

INTER-MONZA, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Inter si prepara alla sfida contro il Monza con un turnover ragionato, senza stravolgere l’undici titolare. Tra i pali sarà ancora Josep Martinez a difendere la porta nerazzurra, con Yann Sommer pronto a rientrare in Champions League. In difesa, Benjamin Pavard e Francesco Acerbi sono sicuri del posto, mentre Stefan de Vrij appare favorito su Yann Bisseck per completare il reparto. A centrocampo spazio ai titolarissimi, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a formare il consueto trio. Sulle corsie esterne, Bastoni verrà impiegato ancora come quinto a sinistra per sopperire all’emergenza sulle fasce, mentre Dumfries agirà sulla destra. Il rientrante Carlos Augusto partirà dalla panchina ma potrebbe entrare a gara in corso per far rifiatare Bastoni. In attacco, Correa è il favorito per affiancare Lautaro Martinez, mentre Marcus Thuram, non ancora al top, dovrebbe iniziare dalla panchina. Marko Arnautovic e Mehdi aremi restano alternative.

INTER-MONZA, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il Monza arriva a San Siro con diverse defezioni ma con la voglia di mettere in difficoltà la capolista. Alessandro Nesta deve fare i conti con molte assenze pesanti, tra cui quelle di Akpa-Akpro, Gagliardini, Caldirola, Carboni, Ciurria e Sensi. Nonostante ciò, i brianzoli scenderanno in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Turati, mentre la difesa sarà composta da Tomas Palacios in prestito proprio dall’Inter. Completano il reparto Brorsson e Izzo. A centrocampo Bianco, Urbanski e Zeroli cercheranno di dare equilibrio e intensità, con Pedro Pereira e Kyriakopoulos a presidiare le fasce. In attacco Mota Carvalho e Ganvuola guideranno il reparto offensivo. Dalla panchina Nesta potrà contare su alternative come Caprari, Petagna e Pessina per provare a cambiare il match.

Inter-Monza, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Correa, Lautaro Martinez.

In panchina: Sommer, Di Gennaro; Bisseck, Cocchi, Carlos Augusto, Frattesi, Asllani, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Zalewski, Darmian, Dimarco

Monza (3-5-2): Turati; Palacios, Brorsson, Izzo; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Zeroli, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Ganvuola.

In panchina: Pizzignacco, Mazza, D’Ambrosio, Lekovic, Birindelli, Castrovilli, Forson, Pessina, Le. Colombo, Martins, Caprari, Petagna, Vignato, Keita.

Allenatore: Alessandro Nesta

Indisponibili: Akpa-Akpro, Gagliardini, Caldirola, A. Carboni, Ciurria, Sensi