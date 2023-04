Inter-Monza, Inzaghi col turnover. E (forse) una scelta incomprensibile

Stasera si gioca Inter-Monza (alle 20.45) e Simone Inzaghi punterà sul turnover in vista della Champions League. Ma un’ipotesi che sta prendendo piede rischia di non tornare.

FORZE DA DOSARE – Inter-Monza di stasera rischia di essere un fastidioso intermezzo tra la doppia sfida col Benfica. Mercoledì infatti si giocherà il ritorno dei quarti di Champions League contro i portoghesi. E Simone Inzaghi non può non tenerne conto. Pertanto è lecito attendersi un’elevata dose di turnover contro i brianzoli stasera. Ma se le scelte in attacco (Romelu Lukaku e Joaquin Correa titolari) si possono anche comprendere, non torna invece un’ipotesi di cambio che prende piede a centrocampo.

PRESUPPOSTI OSCURI – Secondo le ultime indiscrezioni, salgono le possibilità di vedere Roberto Gagliardini titolare in Inter-Monza. Tanto che l’unico dubbio di Inzaghi riguarda semplicemente chi tenere fuori per l’italiano: o Marcelo Brozovic o Henrikh Mkhitaryan. Ma tutto questo non torna. Se da un lato è fisiologico far riposare uno tra il croato e l’armeno, dall’altro non si capisce perché non regalare minuti importanti a Kristjan Asllani. Specie dopo l’ottima prova di Salerno. E considerando anche il giovane albanese non è sceso in campo a Lisbona. Preferirgli Gagliardini sembra semplicemente una scelta difficile da comprendere. Non resta che attendere di vedere le distinte ufficiali.