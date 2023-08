Inter-Monza, Inzaghi ne fa esordire due dal 1′! Fiducia de Vrij – SM

Inter-Monza è la sfida in programma stasera alle 20.45 a San Siro, valevole per la prima giornata di Serie A. Inzgahi, che dovrà fare a meno di Acerbi, lancia due nuovi innesti dal 1′ mentre al centro della difesa conferma de Vrij. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

DUE NOVITÀ – Inter-Monza è la partita in programma alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la prima giornata della Serie A 2023/24. Simone Inzaghi, orfano di Francesco Acerbi, alle prese con un risentimento muscolare, conferma Stefan de Vrij come nelle ultime due amichevoli pre-campionato contro Salisburgo ed Egnatia. Il tecnico nerazzurro farà esordire solo due nuovi innesti, vale a dire Yann Sommer in porta e Marcus Thuram in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Per Davide Frattesi esordio dal 1′ rimandato, ma certamente sarà una carta da giocare a partita in corso. In mezzo dunque vince il ballottaggio Henrikh Mkhitaryan.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez