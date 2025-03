Inter-Monza, Inzaghi in campo con tutti i diffidati: tre a rischio squalifica – CdS

L’Inter si appresta a sfidare il Monza con la consapevolezza di dover gestire al meglio le energie in un periodo denso di impegni. Simone Inzaghi, secondo il Corriere dello Sport, pur valutando qualche rotazione, sembra intenzionato a confermare la presenza di tutti i giocatori diffidati e a rischio squalifica.

OCCHIO AI DIFFIDATI – Secondo le ultime indicazioni, Inzaghi sembra intenzionato a schierare dal primo minuto tutti i giocatori in diffida: Bastoni, Mkhitaryan e Barella. Una scelta che comporta un rischio in vista dello scontro diretto con l’Atalanta, poiché un cartellino giallo li escluderebbe dalla sfida di Bergamo. L’Inter, dunque, dovrà gestire la partita con attenzione, cercando di ottenere i tre punti senza incappare in sanzioni evitabili. L’obiettivo è vincere e mantenere il primato in classifica, senza compromettere le scelte per il big match contro l’Atalanta. Inzaghi, pur valutando qualche rotazione, sembra intenzionato a confermare la presenza di Alessandro Bastoni sulla fascia sinistra, in un ruolo ormai diventato fondamentale nell’emergenza sulle corsie esterne. Il difensore nerazzurro sarà chiamato a un nuovo sacrificio fisico, ma con la possibilità di ricevere un cambio a gara in corso da Carlos Augusto, pronto a rientrare dopo l’infortunio.

Ballottaggio in difesa, chi tra de Vrij e Bisseck?

LA SCELTA – Al centro della difesa c’è ancora incertezza su chi affiancherà Acerbi e Pavard. Stefan De Vrij, che ha bisogno di ritrovare minuti per essere al top della condizione, si gioca una maglia da titolare con Yann Bisseck. L’olandese offre esperienza e capacità di lettura del gioco, mentre il giovane tedesco garantisce fisicità e freschezza. La decisione finale verrà presa poco prima del match.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia