Inter-Monza, Inzaghi cura i dettagli: lavoro con il gruppo a San Siro – CdS

L’Inter si prepara per l’esordio in questo campionato subito in casa, contro il Monza di Raffaele Palladino. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri si alleneranno a San Siro.

SUBITO IN CASA – Prove generali a San Siro, dove sabato l’Inter scenderà in campo per l’esordio in questo campionato contro il Monza. Come d’abitudine, alla vigilia del debutto casalingo, l’Inter sosterrà la rifinitura direttamente allo stadio e non alla Pinetina. Inzaghi vuole che la sua truppa cominci a riprendere confidenza con l’ambiente. Anche se l’atmosfera, questo pomeriggio, sarà molto diversa rispetto a domani sera, quando sugli spalti si accomoderanno i soliti 70mila spettatori abbondanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno