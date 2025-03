Inter-Monza, grande affluenza a San Siro: il dato spettatori

Inter e Monza in campo in questi minuti nella sfida in corso a San Siro, si gioca davanti a una grande cornice di pubblico. Ecco il dato spettatori comunicato dal club nerazzurro.

DATO SPETTATORI – L’affluenza registrata conferma il trend positivo della stagione dell’Inter, che continua a richiamare migliaia di sostenitori a ogni partita casalinga. Il pubblico nerazzurro si sta dimostrando un fattore determinante per la squadra di Simone Inzaghi, che sta lottando per i vertici della classifica di Serie A e per il cammino in Champions League. Nel settore ospiti, invece, si contano 629 tifosi del Monza, giunti a Milano per sostenere la squadra brianzola in un match difficile ma molto sentito. Dopo il recente record stagionale registrato contro la Juventus, con oltre 75.000 spettatori, anche contro il Monza il pubblico ha risposto presente. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per l’Inter per cercare di ribaltare di risultato.