Inter-Monza, Gagliardini sarà titolare! No al cambio tra i pali − SM

Turnover per Inter-Monza. Inzaghi cambierà diversi uomini rispetto all’undici di Lisbona. Gagliardini giocherà dal primo minuto. Onana nuovamente in vantaggio su Handanovic

LE ULTIME PER INTER-MONZA − Sarà un’Inter diversa, quantomeno nell’undici, quella di questa sera contro il Monza. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, Inzaghi ne dovrebbe cambiare sei. In porta ci sarà André Onana, nonostante il ballottaggio con Handanovic. In difesa pronti sia D’Ambrosio che de Vrij. In mezzo, chance per Roberto Gagliardini che rileverà Brozovic. Presente anche Gosens a sinistra. In avanti, coppia formata da Lukaku e Correa.