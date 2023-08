Inter-Monza, l’esordio stagionale è già un test dal livello altissimo

Inter-Monza è il tanto atteso debutto ufficiale, con la prima giornata di Serie A che vede l’anticipo del Meazza alle 20.45. Una partita subito fondamentale, da non sbagliare per non aumentare alcuni malumori dell’ultimo periodo.

LA RIPARTENZA – Si ricomincia con Inter-Monza. A livello di calendario forse non c’era sfida peggiore, visto che nella scorsa stagione il Monza ha vinto al Meazza e pareggiato in casa propria. Ma, dopo un’estate ricca di cessioni, obiettivi sfumati e situazioni grottesche, ora è il momento di voltare pagina e lasciare da parte tutte le questioni negative. L’Inter ha l’obbligo di giocare per vincere questa Serie A, obiettivo ribadito senza giri di parole anche ieri da Simone Inzaghi. E pertanto non deve sbagliare l’esordio, a prescindere dall’avversario. Certo, la squadra è più debole di quella dell’anno scorso, ma è proprio nell’inizio del campionato che vanno trovati i punti che mancarono dodici mesi fa per restare in scia del Napoli.

INCOMPLETI AL VIA – Per Inter-Monza non si può chiedere certo una formazione tipo al povero Inzaghi, che voleva certi giocatori e ne ha ricevuti altri spesso ripieghi o scelte a basso costo. A livello di volti nuovi in porta va subito Yann Sommer, in attacco Marcus Thuram è in leggero vantaggio sull’ultimo arrivato Marko Arnautovic. Per il resto presumibile la fiducia a chi c’era già dall’anno scorso, da capitan Lautaro Martinez a Henrikh Mkhitaryan (favorito su Davide Frattesi) fino a Stefan de Vrij sicuro sostituto dell’infortunato Francesco Acerbi. Il Monza di Raffaele Palladino vuole continuare a stupire e in formazione sarà pieno di ex, su tutti Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Monza: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.