Inter-Monza, dei nuovi solo due titolari! Inzaghi valuta miglior undici per la prima – CdS

Ormai è solo una questione di ore, ma la Serie A è alle porte. A San Siro l’Inter farà il suo esordio in casa contro il Monza. Stando alle ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi è pronto a far esordire due nuovi giocatori arrivati dal mercato. Ecco le possibili scelte del tecnico.

LE SCELTE – Si comincia subito con ben quattro partite al sabato, chiudono Inter-Monza alle 20:45 a San Siro. L’unico indisponibile sarà Francesco Acerbi considerato il suo recente infortunio, meglio non rischiare. Per il resto dei nuovi dovranno vedersi solamente Yann Sommer tra i pali, che in questa stagione sostituisce di fatto André Onana, e Marcus Thuram, osservato speciale dopo un pre-campionato tra tante ombre, ma farà coppia con Lautaro Martinez. Solo panchina per Marko Arnautovic, ultimo arrivato in ordine cronologico, ma pronto a subentrare a partita in corso. Tra i nuovi arrivati panchina ovviamente per Emil Audero, ma anche per Davide Frattesi e Juan Cuadrado: restano in vantaggio Henrikh Mkhitaryan a centrocampo e Denzel Dumfries a destra. A disposizione, ma in panchina, anche Carlos Augusto, pronto a dare il cambio a Federico Dimarco sulla fascia sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno