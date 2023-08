Inter-Monza, il comunicato con tutte le info sul match: si parte!

Inter-Monza sarà la prima della nuova stagione di Serie A per la squadra di Simone Inzaghi: c’è il comunicato con tutte le informazioni utili.

COMUNICATO − L’Inter tramite un comunicato ufficiale introduce alla prima di Serie A che ci sarà questa sera a San Siro contro il Monza: «Si parte! Inter-Monza, alle 20:45 a San Siro, apre la stagione ufficiale dei nerazzurri. Prima giornata di Serie A, con la squadra di Inzaghi pronta a sprintare sul prato del Meazza dopo il pre-campionato. Come sempre San Siro sarà esaurito in ogni ordine di posto in questa prima sfida dell’anno».

DOVE VEDERLA − «Inter-Monza si disputerà sabato 19 agosto alle 20:45. E verrà trasmessa in diretta da DAZN e Sky. Sui canali Sky Sport Summer (203 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d’inizio della sfida. Al termine del match gli approfondimenti e le interviste».