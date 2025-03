Inter-Monza, ancora un cambio in attacco! Probabile formazione

Inter-Monza si disputerà domani 8 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Monza è un match valido per la ventottesima giornata della Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro dopo il pareggio esterno contro il Napoli, con il quale sono rimasti invariati gli equilibri in testa al Campionato, e l’importante successo di Rotterdam contro il Feyenoord per 2-0, con cui sono stati posti i presupposti per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Ora il Monza, le cui speranze di permanenza in Serie A sono ridotte al lumicino. I nerazzurri dovranno stare attenti a una potenziale reazione d’orgoglio degli uomini di Alessandro Nesta, consapevoli di come la sfida di San Siro possa rappresentare l’ultima spiaggia per pensare di tornare in lotta per la salvezza.

Inter-Monza, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Monza il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe nuovamente mescolare le carte in vista della piena applicazione del meccanismo delle rotazioni. Ciò potrebbe comportare il ritorno di Yann Bisseck tra i titolari, questa volta a sinistra. Alessandro Bastoni è finalmente pronto a rifiatare, dato il potenziale rientro di Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro, insieme a Nicolò Barella. Davide Frattesi è infatti favorito per disputare dal primo minuto il match contro i brianzoli, venendo affiancato da Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. In attacco dovrebbe assistersi alla presenza di Joaquin Correa dall’inizio, con Marcus Thuram a completare il reparto offensivo.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.