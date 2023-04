Inter-Monza: analizziamo le quote del prossimo match di Serie A

Inter-Monza è l’impegno nerazzurro di questo weekend in Serie A. Archiviato il turno in Champions League, ecco le quote del prossimo match. Nell’analisi proposta anche i pronostici della partita che andrà in scena a San Siro esattamente a metà mese di un aprile di fuoco

PROSSIMO MATCH – Inter-Monza, in programma sabato 15 aprile alle 20:45, sarà la trentesima giornata di Serie A. Un match che, dopo Benfica-Inter di Champions League, si rivela nettamente più semplice, almeno sulla carta. Sì, perché la squadra altalenante che abbiamo visto nell’ultimo periodo sembra andare più in difficoltà contro le piccole (come contro il Bologna, lo Spezia e la Salernitana) che contro le grandi. Ecco, dunque, che il neo-promosso Monza diventa un avversario ostico da non sottovalutare per l’Inter. Considerando poi che già la partita di andata si è chiusa con il risultato di 2-2, non c’è da stare troppo tranquilli. La classifica dei nerazzurri è tutt’altro che positiva. E un’ulteriore frenata potrebbe voler dire l’allungo delle pretendenti al quarto posto minimo (utile per un posto in Champions League nella prossima stagione) e un pericoloso avvicinamento da parte di Atalanta e Juventus. Il Monza, dal canto suo, rischia poco. A +13 dalla zona retrocessione, può giocare con maggiore serenità e lucidità, senza le pressioni di una posizione in bilico.

Le migliori quote di Inter-Monza in Serie A

La partita in oggetto diventa quindi molto interessante dal punto di vista del betting. C’è chi alle scommesse preferisce invece affidarsi ai migliori gratta e vinci online , per tutti gli altri proveremo ad analizzare le quote dei migliori bookmakers e fare qualche previsione sui possibili esiti del match. Iniziamo dalle quote principali, le più giocate: l’esito Finale 1X2 vede nettamente favoriti i nerazzurri, quotati a 1.40 () contro i 7.75 () del Monza. Il pareggio, invece, è quotato a 4.75 (). I dati relativi allo stato di forma delle due squadre ci dicono che entrambe non vincono in campionato dalla venticinquesima di campionato (Inter-Lecce 2-0 e Monza-Empoli 2-1). Dopodiché la squadra diha collezionato tre sconfitte e un pareggio, mentre il Monza tre pareggi e una sconfitta. Se da parte dei brianzoli ci si aspetta un andamento non proprio lineare, da parte dei nerazzurri questi risultati negativi sono il segno di una difficoltà evidente. Difficoltà che, come abbiamo detto, si accentua contro le squadre meno pericolose. Ecco allora che il pareggio potrebbe diventare un risultato possibile.

Quote e pronostici di Inter-Monza: tutti i risultati

QUOTE E PRONOSTICI – Il sito SNAI quota l’1-0 e il 2-0 a 6.75, considerandoli quindi i risultati esatti più probabili, seguiti dal 2-1 a 8.75 e dall’1-1 a 9.25. In termini di gol, l’Under/Over 2.5 è quotato a 1.70 per il segno Over 2.5 e 2.00 per il segno Under 2.5. Significa che, a discapito dei risultati esatti appena visti, ci si aspetta un finale di gara con più di tre gol. Se confrontiamo questo mercato con il mercato Goal/No Goal ci viene proposto il secondo esito come più probabile (1.77 contro 1.95). Infine, anche il mercato Multigol (dove si deve pronosticare se il numero dei gol totali sarà o meno incluso nel range indicato) ci indica una partita con più di due gol. Mettendo insieme tutte le informazioni ottenute potremmo puntare sul 3-0 dell’Inter (quotato a 9.75 nel mercato Risultato Esatto) o sul pareggio per 2-2 come nell’andata. L’Inter, nelle ultime cinque partite di campionato, ha realizzato 4 gol e ne ha subìti 5. Un andamento che difficilmente farà presagire una goleada da parte degli attaccanti in maglia nerazzurra. Dall’altra parte, il Monza ha realizzato nello stesso arco temporale 6 gol subendone 7. La difesa dei biancorossi sembra dunque il tallone d’Achille della squadra di Raffaele Palladino. E su questo potrebbe spingere Inzaghi per ritrovare una vittoria importante che in Serie A manca da tempo e rialzerebbe il morale dei suoi giocatori e dei tifosi tutti.