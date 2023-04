Inter-Monza, 4 ex in campo e 2 fuori: la probabile formazione − CdS

Vigilia di Inter-Monza, trentesima giornata di campionato. Palladino studia l’undici di San Siro. Possibilità dal 1′ per quattro ex nerazzurri, altri due dovrebbero sedersi in panchina

ULTIME − Dopo la sbornia europea, l’Inter si rituffa in campionato: domani arriva il Monza a San Siro. Raffaele Palladino, reduce dal pareggio spettacolare sabato scorso a Udine, ragiona sulla formazione titolare. In campo quattro ex dal primo minuto: Michele Di Gregorio, Luca Caldirola, Stefano Sensi e Gianluca Caprari. Mentre altri due dovrebbero partire dalla panchina: Giulio Donati e Franco Carboni. Quest’ultimo e Sensi sono comunque ancora di proprietà dell’Inter.

La probabile formazione di Inter-Monza secondo il Corriere dello Sport. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Mari, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna