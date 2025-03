Inter-Monza 1-2 al 45′: doppia dormita, poi reazione di Arnautovic

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Inter-Monza, sfida valevole per la ventottesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Un’Inter che fatica in questo primo tempo, con tanta pressione e tanti tentativi di assaltare la porta del Monza, senza riuscire però spesso a rendersi pericolosa. La prima grande occasione arriva dopo 22 minuti, quando Arnautovic impatta di testa su un cross dalla destra, ma è bravissimo Turati a impedirgli la rete. Il vantaggio arriverebbe al 24′: calcio d’angolo con Lautaro Martinez che colpisce di testa, Turati para ancora con un miracolo, ma sul rimpallo il capitano spara in rete l’1-0. Incredibilmente il direttore di gara, con ausilio del VAR, annulla per un fallo di mano che lascia in realtà moltissimi dubbi. La beffa arriva però al 32′: alla prima azione il Monza manda al bar la difesa dell’Inter, con Mota che di tacco libera Birindelli solo davanti a Josep Martinez e il giocatore biancorosso in diagonale fa 0-1. Pessima da qui in poi la retroguardia dell’Inter e, addirittura, al 44′ arriva il raddoppio dei brianzoli, quando Keita trova una rete pazzesca all’incrocio. Poco dopo, però, prima di fine primo tempo arriva la reazione: cross per Dumfries che fa da torre e trova Arnautovic che mette l’1-2, cambiando l’inerzia della gara prima del fischio.

INTER-MONZA 1-2

Gol: Birindelli al 32′, Keita al 44′, Arnautovic al 45’+1