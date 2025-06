Inter, Monterrey nel mirino: allenamento supervisionato a Los Angeles!

A breve l’Inter debutterà al Mondiale per Club sfidando il Monterrey. Sui campi di Los Angeles proseguono gli allenamenti, supervisionati da presenze stellari.

ATTESA – Prosegue il cammino di preparazione al Mondiale per Club sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu. Il soggiorno a Los Angeles dell’Inter è fatto di novità, aspettative ma anche entusiasmo. Dopo il complicato finale di stagione e il cambio alla guida tecnica, infatti, l’aria americana potrebbe fare bene al gruppo nerazzurro, che deve ritrovare al più presto nuova linfa fisica e mentale. Le immagini che arrivano dal ritiro negli USA fanno ben sperare in questo senso, considerando i tanti sorrisi e il fervore mostrati nelle sedute di lavoro. Adesso nel mirino dell’Inter c’è il Monterrey, col quale debutterà al Mondiale per Club nella notte tra martedì e mercoledì.

ALLENAMENTO E VISITE – La preparazione della prima gara del torneo procede spedita, sotto la supervisione di una serie di figure di spicco del panorama interista ma non solo. Nell’ultima seduta d’allenamento, infatti, è comparso sui campi dell’Università di Los Angeles la leggenda nerazzurra Maicon. Abbracci e sorrisi tra i nerazzurri di Chivu e ‘Il Colosso’, passato per infondere la giusta carica per la sfida con i messicani del Monterrey. Oltre all’ex calciatore, anche un altra figura di spicco della scena americana ha fatto visita ai nerazzurri. Si tratta del noto attore Clive Owen, che ha rivelato essere un accanito seguace dell’Inter, sua seconda squadra dopo il Liverpool. Gran parte della scena, però, viene presa dalla new entry Luis Henrique, che è alle prese con i primi allenamenti insieme ai suoi nuovi compagni. Tanta la curiosità per vedere all’opera uno dei nuovi acquisti, insieme a Peter Sucic, della nuova era dell’Inter.

