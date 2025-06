Inter, debutto al Mondiale per Club! Chivu prepara l’esordio: la probabile formazione

L’attesa è finita. Questa notte, precisamente alle 3 ore italiane, l’Inter farà il suo esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California. Esordio assoluto nel nuovo format della competizione FIFA, ma soprattutto per Cristian Chivu nella panchina del club nerazzurro. Di seguito la prima probabile formazione del tecnico rumeno.

ESORDIO – Un appuntamento che segna anche il battesimo ufficiale sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu, alla sua prima uscita dopo l’addio di Simone Inzaghi. E il tecnico rumeno promette subito qualcosa di nuovo. Nella conferenza stampa della vigilia, Chivu ha parlato con la consueta calma, senza forzare toni o promesse, ma ha lasciato intendere che questa Inter proverà a cambiare pelle: «Qualcosa di nuovo si vedrà», ha dichiarato, riferendosi all’assetto tattico e all’impostazione di gioco, pur precisando che si tratterà di un’evoluzione graduale. Cautela e pazienza, dunque, ma anche il desiderio di lasciare un’impronta sin dal primo passo.

IN CAMPO I NUOVI? – Le novità iniziano già dall’undici titolare. In regia ci sarà Kristjan Asllani, preferito a Petar Sucic che partirà dalla panchina. Ai suoi fianchi, confermatissimi Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, per un centrocampo rodato ma con energie rinnovate. Sugli esterni, con Denzel Dumfries affaticato e dunque out, toccherà a Matteo Darmian presidiare la corsia di destra, mentre a sinistra ci sarà Carlos Augusto. Luis Henrique, neoacquisto nerazzurro, attende la sua occasione a gara in corso.

La prima probabile formazione dell’Inter al Mondiale per Club

– In difesa, con Yann Bisseck ancora ai box, spazio al trio formato da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni a protezione di Yann Sommer. Ma è in attacco che si concentra la curiosità: l’inedita coppia formata da Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito guiderà il reparto offensivo. Il più giovane dei due fratelli Esposito, Francesco Pio, non è al meglio, così come Marcus Thuram, che andrà in panchina. Assente invece Mehdi Taremi, ancora bloccato in Iran.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez.