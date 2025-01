Inter-Monaco 3-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Monaco è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-0: questo il tabellino della partita valida per l’ottava giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025.

ONE MAN SHOW – Tripletta di Lautaro Martinez, l’Inter è fra le prime otto di Champions League! La vittoria per 3-0 sul Monaco firmato dall’argentino chiude l’obiettivo: qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, evitando i pericolosi spareggi per la fase a eliminazione diretta. Che invece riguarderanno Atalanta, Juventus e Milan, con le ultime due clamorosamente nella stessa parte del tabellone della squadra di Simone Inzaghi. Il trionfo è agevolato da un rigore concesso dopo due minuti (fallo su Marcus Thuram) e da un’espulsione al 12′ (inguardabile la difesa monegasca, rosso diretto a Christian Mawissa). Questo il tabellino di Inter-Monaco.

INTER-MONACO 3-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (60′ Carlos Augusto); Dumfries (76′ Darmian), Barella (59′ Frattesi), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro Martinez (76′ De Pieri).

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Buchanan, Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer (46′ Teze), Salisu, Mawissa; Camara (46′ Magassa), Zakaria; Akliouche (19′ Caio Henrique), Minamino (68′ Michal), Golovin (79′ Ben Seghir); Embolo.

In panchina: Kohn, Lienard, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Bouabre.

Allenatore: Adi Hutter.

Arbitro: Irfan Peljto della federazione bosniaca (Ibrisimbegovic – Beljo; Gigovic; VAR Dankert; A. VAR Lasyk).

Gol: 4′ rig., 16′, 67′ Lautaro Martinez.

Espulso: Mawissa (M) al 12′ per fallo con chiara occasione da gol.

Ammoniti: Zakaria, Vanderson (M), Pavard, Asllani (I).

Recupero: 3′ PT, 6′ ST.