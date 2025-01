Inter-Monaco probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi

Inter-Monaco e le probabili formazioni in Champions League, in questo caso esclusivamente per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per l’ottava e ultima giornata della Fase Campionato a girone unico della UEFA Champions League. Ecco le ultimissime novità nell’undici iniziale inzaghiano

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà i franco-monegaschi del Monaco, allenati da Adi Hutter, che con i suoi 13 punti può ancora puntare alla Top-8 provando a raggiungere proprio la squadra nerazzurra. All’Inter, quarta a quota 16 punti, basta non più di un punto per la qualificazione aritmetica agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League ma punta alla vittoria per restare nei “ricchissimi” primi quattro posti. Di seguito tutte le informazioni utili su Inter-Monaco e le probabili formazioni in Champions League, ma esclusivamente dal lato nerazzurro.

Convocati e diffidati Inter

LISTA DEI CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Dumfries e Barella + Inzaghi (allenatore).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Champions League

GIOCATORI FUORI LISTA UEFA: 97 A. Radu; 11 J. Correa, 42 T. Palacios.

GIOCATORI U21 IN LISTA B IMPEGNATI IN YOUTH LEAGUE: 49 De Pieri, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 56 Re Cecconi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 12 Di Gennaro (distorsione); 15 Acerbi (risentimento), 20 Calhanoglu (elongazione).

Probabili formazioni Inter-Monaco in Champions League: le scelte di Inzaghi

BALLOTTAGGI:

– In difesa Pavard (50%), Bisseck (35%) e de Vrij (15%) si giocano due maglie.

– A centrocampo Frattesi (60%) è in vantaggio su Barella (30%) e Zielinski (10%).

– In attacco Arnautovic (70%) più di Thuram (15%) e dell’acciaccato Taremi (15%).

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 13 Josep Martinez, 40 Calligaris; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 9 M. Thuram, 17 Buchanan, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Inter-Monaco LIVE su Inter-News.it

PROBABILI FORMAZIONI – In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Monaco in Champions League, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Milano per scoprire le probabili formazioni. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 20:30 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati sia nel pre sia nel post-partita.