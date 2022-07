Inter-Monaco 1-2 al 45′: partenza ‘no’, ma reazione guidata da Gagliardini!

Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di Inter-Monaco, seconda sfida amichevole in vista della prossima stagione (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a Ferrara, con la reazione dei nerazzurri nel finale.

PRIMO TEMPO – Si apre subito con un brivido per l’Inter la gara di Ferrara, con Henrique che al quarto minuto prova a colpire con il sinistro da fuori area e Handanovic si salva solo grazie al palo esterno. Il vantaggio monegasco deve aspettare solo altri quattro minuti, quando all’ottavo un errore di Danilo D’Ambrosio permette a Ben Yedder di partire in contropiede, palla a Golovin e gol dello 0-1. I nerazzurri provano a reagire creando un paio di occasioni con Lautaro Martinez, ma a trovare la rete sono di nuovo i monegaschi. Al minuto 30 altro contropiede e questa volta è Ben Yedder a mettere il suo sigillo scavalcando Handanovic con un tocco sotto. Distanze che si accorciano al 41′: corner di Asllani, D’Ambrosio di testa colpisce il portiere ma sul rimpallo si getta Gagliardini per il tap-in dell’1-2. Reazione certificata dalla grande occasione poco dopo per il 2-2 con una traversa colpita da Lautaro Martinez. Termina così 1-2 il primo tempo di Inter-Monaco.

Inter-Monaco, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Monaco 1-2. Gol: 8′ Golovin, 31′ Ben Yedder, 41′ Gagliardini