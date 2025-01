Inter-Monaco, notte folle di Champions League con un gran obiettivo

Inter-Monaco completa la fase campionato di Champions League in una serata incredibile: tutte le diciotto partite in contemporanea. Ma alle 21 per la squadra di Inzaghi ci sarà da fare risultato per non dover guardare gli altri risultati.

NOTTE DI VALORE – Inter-Monaco ha un valore straordinario: quasi venticinque milioni di euro. Sono i soldi che entrerebbero nelle casse della società in caso di vittoria e annessa qualificazione tra le migliori otto di Champions League, in base ai premi UEFA. Un traguardo da tagliare senza se e senza ma, perché conta ben più del mero aspetto economico. Passare il turno evitando gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vorrebbe dire per l’Inter, oltre che essere già fra le prime otto d’Europa, andare subito agli ottavi. Evitando quindi due partite a febbraio, in un calendario già ricchissimo di impegni in Serie A, che peserebbero parecchio. Ci sono tanti calcoli, ma uno è quello più facile: vincere, per non perdere posizioni e non dover guardare gli altri.

Inter-Monaco, il dubbio in avanti dopo il poker

DA VALUTARE – L'Inter si gioca la qualificazione contro il Monaco (squadra a sua volta in piena corsa) dopo lo 0-4 di Lecce. Partita dove si è finalmente sbloccato in Serie A Mehdi Taremi, per quanto su rigore. Ma l'iraniano è in dubbio, per un affaticamento agli addominali che gli ha fatto saltare la rifinitura di ieri. Dovrebbe essere in distinta, ma l'impiego non è scontato: occhio alla sorpresa Marko Arnautovic. Per il resto pochi calcoli in ottica derby. Nel Monaco Adi Hutter ha qualche ballottaggio e ha comunque inserito fra i convocati l'acciaccato Denis Zakaria.