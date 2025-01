Inter-Monaco, Inzaghi fa turnover? La probabile formazione – CdS

Simone Inzaghi ha confermato di non voler fare alcun tipo di turnover per Inter-Monaco, ma è inevitabile che qualcuno riposi in vista del derby di domenica. La probabile formazione dal Corriere dello Sport.

TURNOVER? – In Inter-Monaco la più grande sorpresa della serata potrebbe essere la titolarità di Marko Arnautovic. Sarebbe la quarta in stagione dopo quelle con Stella Rossa, Young Boys e Udinese in Coppa Italia. L’austriaco non ha mai iniziato dal primo minuto in campionato, ma è stato protagonista nelle coppe. Nelle sue tre gare da titolare ha segnato due reti e sbagliato un rigore in Svizzera. Arnautovic è l’unico certo per ora del posto, al suo fianco c’è ballottaggio tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Dietro Simone Inzaghi pensa ad ulteriori cambi, perché la squadra ha bisogno di prendere il fiato anche prima del derby. Stefan de Vrij riposerà lasciando il ruolo di centrale a Yann Bisseck, confermato in quella posizione dopo averla ricoperta già in Coppa Italia e a Lecce. In Inter-Monaco sarà ancora protagonista Davide Frattesi: seconda da titolare per il centrocampista ormai lontano dai fari del mercato. Con lui Kristjan Asllani in regia ed Henrikh Mkhitaryan. Di seguito la probabile formazione completa per il match decisivo.

Inter-Monaco, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.