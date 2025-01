Inter-Monaco, due ballottaggi per Hutter! La probabile formazione

L’Inter, nella partita di domani a San Siro, accoglierà il Monaco in una sfida di alta classifica. Così come il club nerazzurro, anche i monegaschi arrivano a San Siro con qualche dubbio di formazione.

SFIDA – A meno di 24 ore dalla sfida contro l’Inter, il Monaco si prepara al match di San Siro. Per l’Inter di Simone Inzaghi è un grandissimo match-point per provare a strappare il pass diretto per gli ottavi senza passare dai playoff. Ci proverà però anche il club monegasco che arriva a Milano con l’intenzione di tornare nel Principato con il bottino pieno. Così come in casa Inter ci sono alcuni dubbi che saranno sciolti in extremis da Simone Inzaghi, anche il Monaco arriva a San Siro con alcuni dubbi di formazione.

Inter-Monaco, due i dubbi per Hutter

DUBBI – Il club monegasco probabilmente, dovrebbe fare a meno di Zakaria che resterà ai box per una botta subita in campionato contro il Rennes. Al suo posto ci sarà Magassa se alla fine l’esclusione sarà confermata. Il Monaco poi, ha il dubbio su chi schierare in attacco. Hutter si affiderà a Embolo come terminale offensivo, con Ben Seghir alle sue spalle e una maglia da titolare da dividere tra Golovin che resta favorito e Minamino.