Inter-Monaco, diretta TV ‘ridotta’ causa Milan e con un altro rischio

Inter-Monaco prenderà il via alle 20.30, quando ancora non sarà finita l’amichevole Colonia-Milan (iniziata alle 19). Sono entrambe su Sportitalia, che come segnalato stamattina (vedi articolo) ha scelto una modalità particolare per garantire la doppia diretta TV.

RIMBALZO DI LINEA – Per circa venti minuti Inter-Monaco si sovrapporrà con Colonia-Milan. L’amichevole dei nerazzurri a Ferrara prenderà il via alle 20.30 a Ferrara, quella dei rossoneri è iniziata poco fa (alle 19.01, per l’esattezza). La condivisione per le due milanesi è data dalla diretta TV, coi diritti acquistati da Sportitalia (vedi articolo). L’Inter, come fatto sapere dal giornalista dell’emittente Michele Criscitiello, ha rifiutato la richiesta di spostare il calcio d’inizio di un quarto d’ora. Questo significa che, per tutto il periodo di contemporaneità, si andrà di Diretta Gol. Ossia i collegamenti alternati da Colonia e da Ferrara. Con un’aggiunta: in caso di parità al 90′ in Colonia-Milan, visto che si assegna la Telekom Cup, ci sarebbero i rigori. Un rischio che allungherebbe la diretta TV “a metà” di Inter-Monaco e che ci si augura non si concretizzi.