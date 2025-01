Inter-Monaco, i diffidati per la Champions League. Niente squalificati

Inter-Monaco si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza per l’ottava giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, coi diffidati ma senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si gioca in contemporanea.



INTER-MONACO mercoledì 29 gennaio ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – OTTAVA GIORNATA

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore)

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Monaco: Lamine Camara, Thilo Kehrer

Squalificati Monaco: nessuno