Inter-Monaco 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Monaco 3-0: curiosità e dati statistici della partita

SEI – L’Inter è diventata la prima squadra a tenere la porta inviolata in sei incontri casalinghi di fila di UEFA Champions League a partire dall’Atletico Madrid nel settembre 2016 (sei) e la prima italiana a riuscirci dalla Juventus nel settembre 2005 (sei).

DICIASSETTE – Lautaro Martinez con la tripletta messa a referto ieri sera in Inter-Monaco ha raggiunto Sandro Mazzola nella classifica cannonieri in Champions League all-time della storia nerazzurra. Entrambi ora sono a quota diciassette marcature.

TREDICI – L’imbattibilità dell’Inter in Champions League dura da 13 partite, 11 vittorie e due pareggi. Si tratta della più lunga serie di imbattibilità in casa in Coppa dei Campioni/Champions League a partire da periodo tra settembre 1963 e settembre 2002 (nessuna sconfitta nelle prime 28 partite interne).

DUECENTOOTTACINQUE – I nerazzurri sono stati sotto nel punteggio complessivamente per soli 285 secondi nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra.

TERZO – Giacomo De Pieri (18 anni e un mese) è il terzo giocatore dell’Inter più giovane ad esordire in Champions League. Davanti a lui solo Beppe Bergomi, che ha esordito a 17 anni, 2 mesi e 10 giorni in Inter-Stella Rossa 1-1 (Coppa dei Campioni 1980-81) e Sebastiano Esposito, che ha fatto il suo esordio a 17 anni, 3 mesi e 21 giorni in Inter-Borussia Dortmund 2-0 (Champions League 2019-20).