Inter-Monaco, Bisseck al centro! C’è Frattesi: la probabile formazione

L’Inter si prepara a scendere in campo domani sera a San Siro per l’ultima sfida della fase a girone unico di Champions League contro il Monaco. Inzaghi effettuerà qualche cambio di formazione rispetto l’undici titolare visto a Lecce. Frattesi e Bisseck titolari insieme alla sorpresa Arnautovic. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Monaco, un match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale, con i nerazzurri chiamati a ottenere un risultato positivo per consolidare la qualificazione. Secondo le ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi starebbe pensando a qualche cambio nell’undici titolare, in un turnover ragionato per gestire le energie della squadra. A centrocampo, sembra ormai certa la conferma di Davide Frattesi, autore di una prestazione convincente. Prenderà il posto di Nicolò Barella che dovrebbe partire dalla panchina per un turno di riposo. A dirigere le operazioni in regia ci sarà Kristjan Asllani, chiamato a sostituire Hakan Calhanoglu. Completare il reparto di centrocampo sarà Henrikh Mkhitaryan, con Denzel Dumfries e Federico Dimarco pronti a presidiare le corsie laterali.

Inzaghi cambia anche difesa e attacco

I CAMBI – Anche in difesa si prospettano delle novità. Yann Bisseck è in pole per sostituire Stefan De Vrij al centro della retroguardia, con Alessandro Bastoni confermato sul centrosinistra. Importante anche il ritorno dal primo minuto di Benjamin Pavard, che agirà sul centrodestra. Tra le principali novità, salgono le quotazioni di Marko Arnautovic, che potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez in attacco. Una scelta che permetterebbe a Marcus Thuram di rifiatare, dando all’austriaco un’importante chance in una gara cruciale.

Ecco dunque l’Inter che potrebbe scendere in campo a San Siro (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.