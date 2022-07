Inter-Monaco: Asllani top, Dimarco carico. Gosens-Darmian rimandati – TS

L’Inter ieri ha giocato la sua seconda amichevole stagionale contro il Monaco, impattando 2-2. Una partita bella comunque con molti giocatori apparsi già in condizione e molti, invece, no.

PAGELLE – Diciamo che questa mattina, su Tuttosport, non troviamo delle vere e proprie pagelle di Inter-Monaco, bensì dei giudizi sulla gara disputata da alcuni elementi. Tre top e tre flop per la redazione del quotidiano con i tre promossi che sono, inevitabilmente, il gioiellino Asllani, il solito Lautaro Martinez e anche il pimpante Dimarco. Per l’ex Empoli è arrivata la prima gioia personale con la maglia nerazzurra, un gol che è mancato ieri al Toro invece che però ci ha provato in tutti i modi. Infine, Dimarco è apparso quello più in palle dei tre dietro nella debacle iniziale ma anche il più propositivo in fase offensiva con le sue sgroppate. Per quanto riguarda i flop verrebbe quasi da preoccuparsi. In mezzo ci sono tutti e tre gli esterni che sono partiti titolari: Bellanova, Gosens e Darmian (anche se quest’ultimo agiva da braccetto di destra).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna