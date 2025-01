Inter-Monaco 3-0, le statistiche di una squadra che non perdona!

Il risultato finale di Inter-Monaco è 3-0 in favore dei nerazzurri. Lautaro Martinez, con una strepitosa tripletta, firma l’ottava e ultima partita della prima fase di Champions League 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “San Siro” di Milano.

LA PRESTAZIONE – L’Inter passeggia sul velluto a San Siro, dimostrandosi immediatamente cinica e superiore rispetto all’avversario. Il Monaco pecca di ingenuità nell’ottava e ultima gara della prima fase di Champions League, concedendo terreno a una squadra che non perdona quasi mai. È così che al quarto minuti i nerazzurri si trovano già avanti grazie a un rigore conquistato da Marcus Thuram e sbloccato da un Lautaro Martinez in grande spolvero. Il capitano argentino si prende tutta la scena in Inter-Monaco, firmando addirittura una splendida tripletta. Al 16′, infatti, arriva il raddoppio, dopo che gli avversari rimangono in inferiorità numerica al 12′ per il rosso diretto col quale l’arbitro punisce Christian Mawissa Elebi. Poi Lautaro Martinez chiude definitivamente i giochi al 67′, avventandosi sul pallone respinto da Radosław Majecki sulla prima conclusione di Henrik Mkhitaryan. Ma in campo a San Siro questa sera non c’è mai stata storia e a spiegarlo ci pensano le statistiche.

Inter-Monaco, l’analisi delle statistiche

L’ANALISI DEI NUMERI – I numeri lo dicono chiaro, quello dell’Inter contro il Monaco è un assoluto predominio. 65% di possesso palla per la squadra di Simone Inzaghi contro il 35% degli uomini di Adolf Hutter, in evidente difficoltà. A lasciare ancor più a bocca aperta è la differenza di tiri totali fra le due avversarie: i nerazzurri tirano addirittura 21 volte, i monegaschi solo 4. E i tiri nello specchio della porta? Yann Sommer viene impegnato 0 volte, Radosław Majecki 8. Questa supremazia porta l’Inter a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League, senza passare per la fase dei playoff.