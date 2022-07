Inter-Monaco 2-2 in rimonta! Asllani al suo primo sigillo in nerazzurro

Termina con punteggio di 2-2 Inter-Monaco, seconda sfida amichevole in vista della prossima stagione. Ecco quanto successo a Ferrara dopo l’1-2 del primo tempo (vedi report).

PAREGGIO IN RIMONTA – Dopo la reazione nel finale di primo tempo, l’Inter riprende il secondo esattamente da dove si era fermata. Prima Lautaro Martinez va vicinissimo al gol con un colpo di testa che sfila sul fondo. Poi, al 57′, arriva il gol del pari: grande azione dei nerazzurri che porta al tiro di Romelu Lukaku, il portiere avversario para ed è il neo-arrivato Kristjan Asllani a ribadire in rete il pallone che vale il 2-2. Inzaghi prova a vincerla, mandando in campo diverse forze fresche tra cui Dzeko, Onana, de Vrij, Correa, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella e Calhanoglu. Proprio quest’ultimo all’83’ va vicinissimo alla rete del vantaggio con un sinistro al volo che finisce fuori di un nulla. Termina così con 2-2 in rimonta la gara tra Inter e Monaco, segnata anche e soprattutto dalla prima rete in nerazzurro di Asllani.

Inter-Monaco, il risultato finale dell’amichevole

Inter-Monaco 2-2. Gol: 8′ Golovin, 31′ Ben Yedder, 41′ Gagliardini, 57′ Asllani