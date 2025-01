Inter-Monaco 3-0, tripletta di Lautaro Martinez e ottavi di finale! Dominio totale

Dopo il primo tempo giocato a ritmi altissimi dall’Inter che ha letteralmente dominato il Monaco imponendosi 2-0 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, anche nel secondo tempo i nerazzurri non si risparmiano. La squadra allenata da Simone Inzaghi vince e porta a casa il primo obiettivo stagionale: conquistare gli ottavi di finale di UEFA Champions League direttamente.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Anche nel secondo tempo l’Inter, in superiorità numerica nei confronti del Monaco, continua sulla stessa scia dei primi quarantacinque minuti. Gestione della palla, zero rischi dietro e occasioni create! La prima arriva dopo appena sei minuti: grande giocata di Lautaro Martinez di prima per l’inserimento di Benjamin Pavard che calcia di prima intenzione e a pochi passi dal portiere non trova il gol. Con questa vittoria l’Inter si posiziona tra le prime otto della Champions League, confermando la quarta posizione. Al 67′ arriva la tripletta di capitan Lautaro Martinez! Contropiede nerazzurro di Henrikh Mkhitaryan che dal limite dell’area calcia in porta, respinta corta del portiere Majecki e Lautaro Martinez a pochi passi non perdona: 3-0. Al 75′ c’è addirittura spazio per il giovanissimo Giacomo De Pieri, attaccante della Primavera nerazzurro che oggi ha fatto il suo debutto in prima squadra. Il ragazzo ha affiancato Marko Arnautovic, entrato in campo col piglio giusto, sprecando però due occasioni nitide per segnare. I nerazzurri vincono meritatamente portando a casa il primo obiettivo stagionale dell’Inter!