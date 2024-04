Inter, Mkhitaryan da fantascienza! Frattesi letale. Le pagelle – CdS

Cattiveria, voglia infinita e un carattere di ferro. C’è tutto questo nella straordinaria vittoria in rimonta dell’Inter in casa dell’Udinese. Vittoria pesante, meritatissima, sofferta, come testimoniano le statistiche della partita. Dalla fantastica prestazione di Henrikh Mkhitaryan fino al gol da subentrato di Davide Frattesi, ecco le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter di Simone Inzaghi fa più fatica del solito, ma è anche normale e fisiologico dopo trentuno giornate (in gol). La squadra conquista comunque la vittoria in trasferta e soprattutto in rimonta, nei minuti finali grazie alla rete del solito Davide Frattesi, il migliore in campo della partita secondo le pagelle del quotidiano romano. Il centrocampista fa centro al quarto tentativo e segna un altro gol pesante della sua particolare stagione in nerazzurro, e il merito è soprattutto di Inzaghi che azzecca il suo ingresso. Voto 7 per lui. Altra grande prestazione è quella di Henrikh Mkhitaryan, tornato a grandi livelli dopo le ultime partite, il suo intervento difensivo in chiusura su Thauvin è da fantascienza: voto 6,5. Stessa pagella anche per Federico Dimarco, padrone assoluto della fascia sinistra. Entra bene in partita Alexis Sanchez, a partita in corso nel ruolo di trequartista sperimentato da Inzaghi: voto 6. Altra grande prova di carattere per Carlos Augusto, che non avrà certo il tocco di Alessandro Bastoni, ma accelerando riesce a creare superiorità: voto 6.

Inter, indecisione sul gol subito

INCERTEZZA – Qualche voto sotto la sufficienza soprattutto per chi non ha reso come sempre nella prima parte della partita. Come in occasione del gol subito di Lazar Samardzic. Sul pallone vagante del centrocampista serbo subisce gol Yann Sommer, che si aspettava certamente l’intervento di qualche difensore, manca però la comunicazione con i compagni di squadra: voto 5,5 per il portiere svizzero. Errore in concomitanza con Denzel Dumfries, che spinge sulla fascia, ma non sempre i suoi tempi sono giusti. C’è anche lui tra i colpevoli del gol subito dall’Udinese, anche per lui 5,5 in pagella. Anche Francesco Acerbi da rivedere, commette degli errori sul primo passaggio: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno